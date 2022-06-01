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Ру Тат
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Официальная хроника
1 июня 2022  13:21

В российских магазинах IKEA с 1 июня работают отделы возврата товаров

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В магазинах IKEA снова заработали отделы возврата товаров, сообщается на сайте компании.

«С 1 июня отделы обмена и возврата в наших магазинах начнут работать со вторника по субботу с 12:00 до 20:00», –сказано в пресс-релизе. 

Отмечается, что Центр поддержки клиентов также работает каждый день с 08:00 до 21:00.

С 3 марта шведская компания приостановила работу в России и Беларуси, отметив, что выполнит все обязательства перед покупателями по оформленным и оплаченным до 3 марта заказам. IKEA также не увольняет работников, которых насчитывается 15 тыс. человек. Все они продолжают работу в обычном режиме с сохранением заработной платы и всех льгот.

 

#антироссийские санкции #IKEA
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