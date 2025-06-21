В российских колледжах и вузах стартовала приемная кампания

Приемная кампания в этом году началась более чем в 1,2 тысячи вузов и почти 4 тысячах колледжей России. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Его слова приводит РИА Новости.

Чернышенко отметил, что абитуриентам в 2025 году доступно свыше 619 тысяч бюджетных мест в высших учебных заведениях и около 835 тысяч – в организациях среднего профессионального образования.

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков отметил, что свыше 73% всех бюджетных мест традиционно распределяются в региональные вузы. Это связано с учетом кадровых потребностей, сформированных на основе национальных проектов, программ технологического лидерства и региональных инвестиционных инициатив.

Как пояснил министр, почти 43% от общего объема бюджетных мест приходятся на направления, связанные с инженерией и современными технологиями – это около 246 тысяч мест. Среди приоритетных сфер по-прежнему остаются медицина, педагогика, а также общественные науки.

Особое внимание в этом году уделено участникам специальной военной операции и их семьям – для них предусмотрена отдельная квота в размере не менее 10% от общего объема бюджетных мест, что составляет свыше 50 тысяч мест. Дополнительно 2 тысячи мест зарезервированы на подготовительных отделениях вузов.

Также предусмотрены льготы для выпускников школ из приграничных регионов – Белгородской, Курской и Брянской областей. По выбору, они смогут поступать в вузы как по результатам ЕГЭ, так и по внутренним вступительным испытаниям в формате единого собеседования.

Квота целевого приема в 2025 году составит более 23% от общего числа бюджетных мест. Предложения работодателей по целевому обучению доступны на платформе «Работа России», интегрированной с системой «Поступление в вуз онлайн».