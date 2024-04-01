В российский школах предложили изучать цифровую гигиену

В школьный предмет «Информатика» могут включить тему цифровой гигиены. Об этом говорится в перечне поручений Президента России Владимира Путина, опубликованном на сайте Кремля.

Поручение дано Министерству просвещения России и движению «Народный фронт „За Россию“».

«Минпросвещения России при участии Общероссийского общественного движения „НАРОДНЫЙ ФРОНТ „ЗА РОССИЮ““ рассмотреть вопрос о включении темы цифровой гигиены в федеральные основные общеобразовательные программы по учебному предмету „Информатика“», — говорится в перечне.

Доклад должен быть представлен до 30 августа.