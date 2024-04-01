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В российский школах предложили изучать цифровую гигиену
В школьный предмет «Информатика» могут включить тему цифровой гигиены. Об этом говорится в перечне поручений Президента России Владимира Путина, опубликованном на сайте Кремля.
Поручение дано Министерству просвещения России и движению «Народный фронт „За Россию“».
«Минпросвещения России при участии Общероссийского общественного движения „НАРОДНЫЙ ФРОНТ „ЗА РОССИЮ““ рассмотреть вопрос о включении темы цифровой гигиены в федеральные основные общеобразовательные программы по учебному предмету „Информатика“», — говорится в перечне.
Доклад должен быть представлен до 30 августа.
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