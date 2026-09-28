В российский прокат выходит фильм о пластическом хирурге «Особый пациент»

В России выходит в прокат фильм о пластическом хирурге «Особый пациент», снятый по национальному проекту «Молодежь и дети». Об этом сообщает пресс-служба Минкульта РТ.

Автором сценария и режиссером проекта стал Вячеслав Рогожкин. Главный герой фильма – успешный врач, привыкший жить исключительно для себя. Тем не менее, однажды он сталкивается с ситуацией, которая заставляет пересмотреть отношение к жизни и ценностям. В результате доктор Берладин, которого играет Владислав Абашин, пройдет непростой путь от нарциссизма к состраданию и умению прощать.

В съемочную группу вошли мастера отечественного кино, уже реализовавшие успешные кинопроекты на тему СВО и получившие награду Минкультуры РФ – медаль Александра Твардовского. Помимо Владислава Абашина в фильме также сыграли Ольга Смирнова, Анастасия Микульчина, Артем Волобуев, Сергей Горобченко и другие.