Шаверма, телеграм-канал и антиваксер: в орфографический словарь добавлено 151 новое слово

В российский орфографический словарь включили слова «шаверма», «телеграм-канал» и еще 149 новых слов.

«​​Ранее я писала, что в орфографический словарь Института русского языка им. Виноградова РАН добавили 125 новых слов. А теперь там уже 151 слово!» – поделилась редактор Полина Шубина в своем Telegram.

В перечень новых слов также вошли «стендап», «ретвитнуть», «медиафейк», «допандемийный», «антиваксер» и многие другие.