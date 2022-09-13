Шаверма, телеграм-канал и антиваксер: в орфографический словарь добавлено 151 новое слово
В российский орфографический словарь включили слова «шаверма», «телеграм-канал» и еще 149 новых слов.
«Ранее я писала, что в орфографический словарь Института русского языка им. Виноградова РАН добавили 125 новых слов. А теперь там уже 151 слово!» – поделилась редактор Полина Шубина в своем Telegram.
В перечень новых слов также вошли «стендап», «ретвитнуть», «медиафейк», «допандемийный», «антиваксер» и многие другие.