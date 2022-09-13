news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Наука и образование
13 сентября 2022  13:30

Шаверма, телеграм-канал и антиваксер: в орфографический словарь добавлено 151 новое слово

news_top_970_100

В российский орфографический словарь включили слова «шаверма», «телеграм-канал» и еще 149 новых слов.

«​​Ранее я писала, что в орфографический словарь Института русского языка им. Виноградова РАН добавили 125 новых слов. А теперь там уже 151 слово!» – поделилась редактор Полина Шубина в своем Telegram.

В перечень новых слов также вошли «стендап», «ретвитнуть», «медиафейк», «допандемийный», «антиваксер» и многие другие. 

#русский язык #образование
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100