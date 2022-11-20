В российские учебники истории включат раздел о преступлениях Киева в Донбассе

Преступления Киева в Донбассе и их оценка будут включены в школьные учебники истории в России. Об этом со ссылкой на главу Минпросвещения РФ Сергея Кравцова сообщает ТАСС.

Помимо этого, отметил министр, события, происходящие сейчас, будут включены в проект «Без срока давности».

«Абсолютно поддерживаю, что те преступления нацистского режима, киевского режима, которые происходили в Донецкой и Луганской Народных республиках, которые сегодня происходят, обязательно должны найти <...> отражение <...> в развитии проекта „Без срока давности“ и в учебниках истории», — объявил он на международном научно-практическом форуме «Без срока давности. Геноцид советского народа со стороны нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны: историческое осмысление и судебная практика».

Ранее стало известно, что старшеклассники начнут изучать СВО на уроках истории.