В российские школы смогли поступить лишь 19% детей мигрантов

Только около 19% детей мигрантов получили возможность поступить в российские школы, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

По его словам, основной причиной низкой успеваемости стала необходимость одновременно предоставить полный пакет документов и подтвердить знание русского языка.

На всероссийском совещании с региональными министрами Рособрнадзор попросил поделиться опытом тестирования в регионах с наибольшим числом заявок от иностранных граждан.

«Сейчас мы начинаем исследовать этот вопрос: как обстановка и между детьми, и в школе, и что изменилось для учителя, как поменялась ситуация», – отметил Музаев в беседе с РИА Новости.

С 1 апреля дети иностранных граждан проходят тестирование на знание русского языка при поступлении в школы. При положительном результате их зачисляют, в противном случае предлагается дополнительное обучение. Повторное тестирование возможно не ранее чем через три месяца.