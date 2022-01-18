В российские музыкальные школы по нацпроекту закупили 38 тыс. новых инструментов

Для музыкальных школ музыки и искусств в регионах России приобрели 38 тыс. новых инструментов в рамках национального проекта «Культура», доложила министр культуры Ольга Любимова на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«И конечно, новые музыкальные инструменты — 38 тысяч. Мы понимаем, что педагоги, которые трудились годами в детских школах искусств, где ничего не менялось, и вдруг там праздник...» — сказала глава Минкульта.

Любимова отметила, что работа по национальному проекту совместно с регионами слаженно ведется уже третий год.

«У нас нет невостребованных строчек, на которые нам приходилось бы уговаривать губернаторов, чтобы они трудились в этом направлении. Это и дома культуры, и детские школы искусств, и детские театры, и кинозалы, и виртуальные концертные залы. Это автоклубы, которые нас спасли в пандемию, давая возможность просто приезжать и дарить людям праздник на свежем воздухе», — рассказала министр.

Она также обратила внимание на то, что за это время было создано 611 модельных библиотек, 142 из которых «сделали» сами регионы. Любимова подчеркнула, что это направление популярно среди молодежи.

Национальные проекты реализуются с 2019 года на основании «майских» указов Президента России Владимира Путина. Они охватывают 12 направлений стратегического развития страны, таких как «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Демография», «Наука», «Культура», «Жилье и городская среда».