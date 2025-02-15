В России заявили о снижении отпускных цен на красную икру

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Рыбаки Дальнего Востока располагают достаточными запасами красной икры, а отпускные цены значительно снизились, поэтому дефицита и всплеска цен к предстоящим праздникам не ожидается. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Всероссийскую ассоциацию рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ).

«На складах у рыбаков Дальнего Востока остался достаточно большой запас красной икры, как мороженых ястыков, которые закупают рыбоперерабатывающие заводы для дальнейшей переработки, так и соленой икры в потребительской и оптовой упаковке. Мы со своей стороны готовы полностью обеспечить спрос к надвигающимся праздникам – Масленице, 23 февраля и 8 марта. Дефицита качественной икры с Дальнего Востока по доступным ценам точно не будет», – заявил президент ВАРПЭ Герман Зверев.

По данным ВАРПЭ, отпускные цены на лососевую икру на Дальнем Востоке существенно снизились. Закупочные цены на соленую икру горбуши начинаются от 4,5 тысяч рублей за килограмм, что в 1,5 раза меньше, чем в декабре 2024 года. Икра кеты также подешевела и стоит от 5,5 тысяч рублей за килограмм, что на 15% ниже декабрьских цен.

Зверев также отметил, что цены рыбаков не сильно зависят от пиковых сезонов продаж, в отличие от цен оптовиков, переработчиков и ритейлеров. Он выразил надежду на снижение розничных цен, учитывая достаточный объем икры на рынке и снижение отпускных цен.

«Лучше всего приобретать икру у проверенных поставщиков, которые зарекомендовали себя на рынке, а также в крупных торговых сетях, специализированных магазинах, на рынках или напрямую у производителей (некоторые крупные добытчики лососевых открывают собственные точки продаж, но чаще всего они расположены в регионах вылова)», – порекомендовал президент ВАРПЭ.