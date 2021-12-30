В России успешно завершились клинические исследования препарата «Ковид-глобулин»

В России успешно завершены клинические испытания препарата от коронавирусной инфекции «Ковид-глобулин». Лекарство, созданное на базе плазмы крови переболевших, получило постоянное регистрационное удостоверение Минздрава, сообщает Ростех.

«Разработка холдинга „Нацимбио“ госкорпорации „Ростех“ в ходе клинических испытаний подтвердила эффективность, безопасность и способность нейтрализовывать коронавирус. По итогам исследований препарат „Ковид-глобулин“ получил постоянное регистрационное удостоверение Минздрава России», — заявили в пресс-службе.

Препарат содержит антитела к коронавирусу. Он способен защитить пациента от более тяжелых форм протекания болезни и побороть вирус.

Как сообщили в госкорпорации, по итогам исследования, у семи из 10 пациентов, получивших препарат в составе комплексной терапии, был снижен риск перехода Covid-19 в более тяжелую форму. Наибольшую действенность «Ковид-глобулин» показал при применении на ранних стадиях болезни. В таких случаях его эффективность против цитокинового шторма, почечной недостаточности, тромбоэмболических и других осложнений составила 70%.

«Первый в мире препарат специфического антиковидного иммуноглобулина успешно прошел две заключительные фазы клинических исследований, доказав свою безопасность и эффективность, — заявил гендиректор ГК „Ростех“ Сергей Чемезов. — Разработка „Нацимбио“ значительно расширяет возможности российских медиков в борьбе с Covid-19. Теперь в их арсенале есть обе возможные формы иммунизации от коронавируса: активная — вакцина, и пассивная — иммуноглобулин».