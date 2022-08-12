В России завершились государственные испытания истребителя танков 2С25

В России завершились государственные испытания модернизированной 125-мм самоходной противотанковой пушки 2С25. Об этом первый замглавы ГК «Ростех» Владимир Артяков рассказал в интервью РИА Новости.

«Ее государственные испытания уже завершены, — пояснил Артяков. — В ближайшее время мы ожидаем присвоение этому образцу литеры „О1“, после чего машина может быть принята на вооружение».

Улучшенная самоходная установка 2С25 — это бронированная гусеничная плавающая машина, имеющая мощный артиллерийско-ракетный комплекс. Первый замглавы «Ростеха» пояснил, что она многофункциональна и способна без подготовки преодолевать водные преграды и одновременно вести стрельбу на плаву. Боевые действия можно вести как в высокогорье, так и в тропическом климате и болотистой местности.

По огневой мощи САУ 2С25 не уступает основным танкам типа Т-80, Т-90, по подвижности на суше и воде находится на уровне БМД-4М и БМП-3.

«Конкурентов у этой машины нет ни в России, ни в мире», — заявил Артяков.