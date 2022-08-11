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Здоровье
11 августа 2022  11:11

В России зарегистрировано шесть случаев «дельтакрона»

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В России выявили шесть случаев «дельтакрона», пять человек заразились в Санкт-Петербурге, один — в Москве. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

«По состоянию на 10 августа 2022-го в базу VGARus загружено шесть геномных последовательностей, отнесенных к указанному варианту Covid-19. Сиквенсы датированы июлем и началом августа», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что вариант относится к недоминирующим линиям вируса и на сегодня не оказывает значимого влияния на эпидобстановку в Санкт-Петербурге и Москве.

Ранее РБК сообщало, что при исследованиях в Санкт-Петербурге обнаружили новый вариант коронавируса, еще не замеченный в других странах, — гибрид «омикрона» и «дельты».

 

#коронавирус
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