В России зарегистрирован препарат для лечения СМА стоимостью до 2,5 млн долларов

В России прошел регистрацию швейцарский препарат для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА) «Золгенсма». Разрешение выдано сегодня Минздравом РФ, сообщается в госреестре лекарственных средств.

«Дата государственной регистрации: 9.12.2021», — отмечается в материалах.

Дети, страдающие СМА, постепенно утрачивают моторные функции. Со временем они могут перестать двигаться и даже дышать. «Золгенсма» — это самый дорогой препарат в мире, одна его инъекция варьируется в пределах от 2,1 до 2,5 млн долларов. В России также зарегистрированы аналоги лекарства — «Нусинерсен» («Спинраза») и «Рисдиплам».

В июне этого года фонд «Круг добра» сообщил о начале приема заявок на «Золгенсма». Им планируется обеспечить детей в возрасте до двух лет, страдающих СМА.