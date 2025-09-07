news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 7 сентября 2025 16:44

В России зарегистрировали тест-систему для определения иммунитета к холере

Читайте нас в
Телеграм

В России зарегистрирована тест-система, позволяющая определить иммунитет к холере. Об этом на полях Восточного экономического форума рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью РИА Новости.

«Тест-система буквально на прошедшей неделе зарегистрирована. Это система, которая определяет иммунитет к холере, который сформировался или после перенесенной болезни, или после вакцинации», – пояснила Попова.

Она добавила, что тест позволяет определять иммуноглобулины A, M и G, что дает понимание того, как давно человек заразился и как давно переболел.

«Это важно для эпидемиологического анализа, для эпидемиологической оценки», – подчеркнула глава Роспотребнадзора.

Попова также отметила, что российские меры наблюдения и контроля вызывают большой интерес в других странах.

#Роспотребнадзор #ВЭФ #холера #тест #Иммунитет
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Сосо Павлиашвили провел благотворительный концерт для участников СВО в Казани

Сосо Павлиашвили провел благотворительный концерт для участников СВО в Казани

6 сентября 2025
Праздничный концерт ко Дню нефтяника проходит в Альметьевске

Праздничный концерт ко Дню нефтяника проходит в Альметьевске

6 сентября 2025