В России зарегистрировали тест-систему для определения иммунитета к холере

В России зарегистрирована тест-система, позволяющая определить иммунитет к холере. Об этом на полях Восточного экономического форума рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью РИА Новости.

«Тест-система буквально на прошедшей неделе зарегистрирована. Это система, которая определяет иммунитет к холере, который сформировался или после перенесенной болезни, или после вакцинации», – пояснила Попова.

Она добавила, что тест позволяет определять иммуноглобулины A, M и G, что дает понимание того, как давно человек заразился и как давно переболел.

«Это важно для эпидемиологического анализа, для эпидемиологической оценки», – подчеркнула глава Роспотребнадзора.

Попова также отметила, что российские меры наблюдения и контроля вызывают большой интерес в других странах.