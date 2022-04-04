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Здоровье
4 апреля 2022  10:41

В России зарегистрирован тест на выявление антител у переболевших Covid-19 бессимптомно

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Роспотребнадзор зарегистрировал набор реагентов для выявления антител к Covid-19, который позволяет определять иммунитет в том числе у бессимптомно переболевших. Об этом говорится на сайте ведомства. 

«Он позволяет оценить не только само присутствие, но и концентрацию специфических антител у людей, инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, с клиническими признаками Covid-19, переболевших или контактировавших с SARS-CoV-2 в прошлом при отсутствии клинической симптоматики», — сказано в сообщении об отличии системы. 

Так, разработка позволяет оценить развитие гуморального адаптивного иммунитета к SARS-CoV-2 у больных, а также определить степень антительного ответа у выздоровевших и уровень популяционного иммунитета у здоровых людей.

Набор реагентов разработали специалисты Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Роспотребнадзора.

#коронавирус #Роспотребнадзор
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