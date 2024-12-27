В России зарегистрировали препарат для лечения рака предстательной железы

Фото: телеграм-канал ФМБА (t.me/fmba_of_russia)

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) зарегистрировало в России препарат для лечения рака предстательной железы под названием «Ракурс (223Ra)». Об этом сообщается в Telegram-канале ФМБА.

Как поясняют специалисты, данный препарат способен уничтожать метастазы в костях, тем самым продлевая жизнь пациентов с раком предстательной железы. Помимо этого, он помогает снизить болевые ощущения, позволяя уменьшить использование обезболивающих препаратов.

Разработка препарата велась на базе Федерального научно-клинического центра медицинской радиологии и онкологии ФМБА России в Димитровграде.