В России зарегистрировали препарат для лечения пневмонии при коронавирусе

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) заявило о регистрации нового ингаляционного препарата «Лейтрагин» для лечения пневмонии, осложняющей течение заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщают РИА Новости.

«Ингаляционный лекарственный препарат „Лейтрагин“ был зарегистрирован Министерством здравоохранения РФ 25-ого мая», – говорится в сообщении на сайте ФМБА.

Среди прочих препаратов он отличается отсутствием побочных эффектов. По словам заместителя директора Научного центра биомедицинских технологий ФМБА Игоря Помыткина, «Лейтрагин» способен помочь при развитии цитокинового шторма, пагубного процесса, при котором организм, борясь с недугом, атакует и разрушает собственные клетки.