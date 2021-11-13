В России зарегистрировали первый инъекционный препарат от коронавируса «Арепливир»

В России зарегистрирован первый отечественный инъекционный препарат прямого действия для лечения коронавируса Covid-19 «Арепливир» (фавипиравир). До конца 2021 года он начнет поступать в стационары, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу разработчика — ГК «Промомед».

«Своей разработкой ГК „Промомед“ ответил на острую потребность отечественного здравоохранения в госпитальных средствах терапии Covid-19», — отметили в пресс-службе.

Развернуть полномасштабное производство препарата на базе АО «Биохимик» и начать его поставки в лечебные учреждения страны предполагается в декабре 2021 года. При этом в «Промомеде» заявили, что компания первой в мире смогла создать инъекционную форму фавипиравира, хотя субстанция представляет собой нерастворимый порошок.

Планируется, что инъекционная форма «Арепливира» вслед за пероральной войдет в соответствующие рекомендации как более эффективная для лечения попавших в больницы пациентов. Окончательное решение примет Минздрав РФ при очередном пересмотре временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению коронавируса.

Фавипиравир был первоначально разработан и лицензирован в Японии для лечения гриппа в условиях пандемий, первые публикации о нем появились в 2002 году. За пределами Японии препарат зарегистрирован не был, но после начала пандемии коронавируса SARS-CoV-2 его начали использовать в некоторых странах для лечения Covid-19.

В 2020 году фавипиравир был зарегистрирован в России и включен в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов Минздрава. При этом в самой Японии не удалось значимого эффекта применения препарата при лечении коронавируса. Некоторые эксперты заявили о токсичности этого лекарства.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Президент РФ Владимир Путин заявил о разработке в ближайшее время новых лекарств от Covid-19. По словам разработчиков, одним из первых таких препаратов и стал инъекционный «Арепливир».