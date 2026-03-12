В России зарегистрировали 120 тыс. публичных каналов в MAX

Количество публичных каналов в национальном мессенджере MAX достигло 120 тыс., число их подписчиков – 22,3 млн человек. Такие данные привел министр цифрового развития Татарстана Илья Начвин на брифинге в Кабмине республики.

Он напомнил, что каналы в MAX делятся на два типа: публичные и приватные. Возможность создавать приватные каналы появилась в феврале 2026 года.

В Татарстане ежемесячно за государственными каналами в MAX следят 250 тыс. жителей республики.