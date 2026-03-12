news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 12 марта 2026 13:35

В России зарегистрировали 120 тыс. публичных каналов в MAX

Читайте нас в
Телеграм

Количество публичных каналов в национальном мессенджере MAX достигло 120 тыс., число их подписчиков – 22,3 млн человек. Такие данные привел министр цифрового развития Татарстана Илья Начвин на брифинге в Кабмине республики.

Он напомнил, что каналы в MAX делятся на два типа: публичные и приватные. Возможность создавать приватные каналы появилась в феврале 2026 года.

В Татарстане ежемесячно за государственными каналами в MAX следят 250 тыс. жителей республики.

#мессенджер Max #минцифры рт #брифинг в кабмине рт
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
На развитие сельского хозяйства в Татарстане направят более 16 млрд рублей

На развитие сельского хозяйства в Татарстане направят более 16 млрд рублей

11 марта 2026
Из-за снижения закупочных цен на молоко хозяйства РТ потеряли 1,5 млрд рублей

Из-за снижения закупочных цен на молоко хозяйства РТ потеряли 1,5 млрд рублей

11 марта 2026
Новости партнеров