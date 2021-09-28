В России заработная плата военных будет проиндексирована на 5%

В России выплаты военным и сотрудникам различных силовых структур в 2023 году вырастут на 5%. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Всем военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов повысим темпы индексации окладов денежного содержания на 5% дополнительно», — объявил глава государства на совещании по экономическим вопросам.

Отдельно от этого Путин принял решение увеличить денежное довольствие правоохранителей. У работников МВД, ФСИН, Федеральной таможенной службы, Росгвардии и других ведомств в ближайшие два года оно будет увеличиваться на 9% ежегодно.

По словам российского лидера, это позволит сократить разрыв между их доходами и выплатами военным, образовавшийся в последние годы.

Ранее Президент РФ заявлял, что зарплаты сотрудников силовых структур должны расти быстрее инфляции.