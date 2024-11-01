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В России заработала система бездокументационного подтверждения статуса участника СВО
С 1 ноября в России начала действовать система, позволяющая бездокументально подтверждать статус участника СВО. Теперь во всех регионах страны введен единый образец документа, подтверждающего участие в специальной военной операции. Кроме того, появилась возможность заказать справку через Единый портал Госуслуг и получать ее в электронном формате, сообщает Минобороны РФ.
Ранее участники спецоперации должны были оформлять документы в различных организациях в бумажном виде и подавать их лично. Теперь же справку можно получить в любом многофункциональном центре, расположенном в любом регионе России.
В ведомстве подчеркнули, что не только сами военнослужащие, но и члены их семей могут оформить и получить справку, а также все соответствующие меры социальной поддержки.
В разных регионах страны справку можно получить как в многофункциональных центрах, так и в военкоматах. В частности, в Москве этот документ можно оформить в Военно-социальном центре Минобороны России, где создан специальный отдел для решения возникающих вопросов и быстрого подтверждения данных.
Также справку участника спецоперации можно получить в филиалах государственного фонда «Защитники Отечества». Единая форма справки упростит процесс получения льгот и других социальных мер для всех категорий участников СВО по всей территории РФ.
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