В России заработала система бездокументационного подтверждения статуса участника СВО

С 1 ноября в России начала действовать система, позволяющая бездокументально подтверждать статус участника СВО. Теперь во всех регионах страны введен единый образец документа, подтверждающего участие в специальной военной операции. Кроме того, появилась возможность заказать справку через Единый портал Госуслуг и получать ее в электронном формате, сообщает Минобороны РФ.

Ранее участники спецоперации должны были оформлять документы в различных организациях в бумажном виде и подавать их лично. Теперь же справку можно получить в любом многофункциональном центре, расположенном в любом регионе России.

В ведомстве подчеркнули, что не только сами военнослужащие, но и члены их семей могут оформить и получить справку, а также все соответствующие меры социальной поддержки.

В разных регионах страны справку можно получить как в многофункциональных центрах, так и в военкоматах. В частности, в Москве этот документ можно оформить в Военно-социальном центре Минобороны России, где создан специальный отдел для решения возникающих вопросов и быстрого подтверждения данных.

Также справку участника спецоперации можно получить в филиалах государственного фонда «Защитники Отечества». Единая форма справки упростит процесс получения льгот и других социальных мер для всех категорий участников СВО по всей территории РФ.