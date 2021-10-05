В России запустят сервис для коренных малочисленных народов

В России продолжается создание общего списка граждан — представителей коренных малочисленных народов. Теперь подать документы для включения в него можно будет в МФЦ, сообщает пресс-служба Правительства.

Планируется, что новый сервис поможет упростить оформление льгот для малочисленных народов, так как уполномоченные органы смогут получать информацию о нацпринадлежности граждан через систему межведомственного взаимодействия. Планируется, что новый порядок работы вступит в силу с 7 февраля следующего года.

«Сейчас, чтобы попасть в этот список, человек должен отправить по почте в ФАДН заявление и один из документов, подтверждающих его принадлежность к малочисленному народу. Новое постановление сделает эту процедуру проще и удобнее для граждан. Подавать документы сможет и община. Такую возможность предусмотрели для тех, кто живет в отдаленных и труднодоступных местах», — объяснили в пресс-службе Кабмина.

В ряде регионов эта услуга уже стала доступна в многофункциональных центрах. Сервис показал свою востребованность, поэтому его решили распространить на все территории, где проживают коренные малочисленные народы.