В России запустят серию анимационных уроков по кибербезопасности для детей

С 2 февраля по 1 марта 2026 года на сайте цифровойликбез.рф в рамках просветительского проекта «Цифровой ликбез» будут опубликованы мультипликационные ролики и методические материалы, посвященные цифровой грамотности и вопросам кибербезопасности.

Проект реализуется АНО «Цифровая экономика» совместно с Минцифры и Минпросвещения России. Он поддерживает федеральный проект «Кадры для цифровой экономики» национального проекта «Цифровая экономика», а также национальный проект «Экономика данных».

В этом году фонд «Вклад в будущее» представит три анимационных ролика: «Учись честно», «Умная выгода» и «Дропперство: что это и чем опасно». Каждый видеоматериал сопровождается методическими рекомендациями, ориентированными на развитие практических навыков безопасного поведения в интернете.

Контент рассчитан на детей от 6 лет и рекомендован для совместного просмотра с родителями или педагогами. Все материалы проекта прошли верификацию ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания».

Исполнительный директор фонда «Вклад в будущее» Пётр Положевец отметил, что проект способствует формированию ключевых компетенций будущего поколения и повышает уровень безопасности в цифровой среде.

По словам директора направления «Кадры для цифровой экономики» АНО «Цифровая экономика» Юлии Горячкиной, анимационный формат помогает доступно объяснять сложные темы и формировать устойчивые навыки цифровой грамотности и кибергигиены.