В России запустят программу реновации медучреждений Минобороны

В России запустят спецпрограмму реновации медицинских учреждений Минобороны. Средства на это обязательно будут изысканы. Об этом Президент России Владимир Путин заявил во время встречи с руководителем фонда «Защитники Отечества» Анной Цивилевой и начальником Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова Евгением Крюковым.

Глава государства отметил, что часть учреждений, подведомственных министерству, нуждается в реновации или даже в полной перестройке.

«Нужно, безусловно, сделать целую программу реновации. Повторяю, где необходимо и строительство, приведение в порядок медучреждения Министерства обороны. Особенно в связи с тем, что сегодня там на излечении находятся наши ребята, наши военнослужащие из зоны специальной военной операции», — цитирует Путина пресс-служба Кремля.

Президент подчеркнул, что ресурсы для реализации программы будут выделены. В рамках ее подготовки планируется не только обновление зданий, но и «формирование образа современных военно-медицинских учреждений». Для выполнения второй задачи к работе привлекут руководителей ведущих учреждений.

По словам Крюкова, работа по обновлению таких зданий уже начата. В том числе спланирована программа по строительству и реконструкции объектов до 2027 года. Только в 2024 году на ее реализацию запланировано свыше 110 млрд рублей.

Анна Цивилева уточнила, что 19 новых госпиталей будут сданы уже к середине 2025 года, в том числе семь — до конца текущего.