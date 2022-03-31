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Экономика
31 марта 2022  17:56

В России запустят программу частичной компенсации цен авиабилетов на внутренние рейсы

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В России запустят программу компенсации части стоимости авиабилетов на рейсах внутри страны. Об этом Президент Владимир Путин сказал на совещании по поддержке авиаотрасли, передает ТАСС. 

«Прошу правительство запустить ту программу масштабную, о которой мы сейчас говорили, — программу компенсации части стоимости авиабилетов на внутренних рейсах», — сказал глава государства. 

Все меры господдержки, включая льготные билеты на Дальний Восток и в другие российские регионы, также будут действовать. 

Президент подчеркнул, что деятельность российских авиаперевозчиков нужно поддерживать не за счет пассажиров.

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