В России запустят образовательный проект для детских лагерей «День цифры»

В России будет запущен образовательный проект в сфере информационных технологий для детских лагерей «День цифры». Игра-квест призвана научить школьников основам цифровой грамотности и повысить безопасность нахождения в Сети, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«Проект направлен на раннюю профориентацию детей в летнее время и дает возможность познакомиться с популярными IТ-профессиями и актуальными информационными технологиями в игровой форме во время летнего отдыха в детском лагере. Игра-квест основана на материалах проекта „Урок цифры”», — отметили в министерстве.

Программа игры «День цифры» рассчитана на один лагерный день. Вместе с вожатыми дети пройдут квест, отвечая на вопросы, построят «цифровой лагерь будущего» на основе полученных практических знаний, а также примут участие в интеллектуальном квизе.

Каждый этап игры адаптирован под разные возрастные категории, поэтому принять участие в ней смогут все воспитанники лагеря.