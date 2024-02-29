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В России запустят новую программу расселения из аварийного жилья
Президент России Владимир Путин попросил Правительство РФ подготовить и запустить новую программу расселения граждан из аварийного жилья. Об этом глава государства заявил в послании Федеральному Собранию.
«При федеральной поддержке многие регионы существенно нарастили темпы расселения из аварийного жилья», – сказал Президент РФ.
По словам Путина, в общей сложности за последние 16 лет в новые квартиры переехали 1 млн 730 тыс. человек. Он подчеркнул, что в предстоящие шесть лет важно не снижать такую динамику.
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