В России запустят новую программу расселения из аварийного жилья

Президент России Владимир Путин попросил Правительство РФ подготовить и запустить новую программу расселения граждан из аварийного жилья. Об этом глава государства заявил в послании Федеральному Собранию.

«При федеральной поддержке многие регионы существенно нарастили темпы расселения из аварийного жилья», – сказал Президент РФ.

По словам Путина, в общей сложности за последние 16 лет в новые квартиры переехали 1 млн 730 тыс. человек. Он подчеркнул, что в предстоящие шесть лет важно не снижать такую динамику.