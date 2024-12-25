В России запустили в пилотном режиме «военный маркетплейс»

Партия «Единая Россия», Центр беспилотных систем и технологий и банк ПСБ сообщили о запуске «военного маркетплейса», который позволит приобретать детали для производства беспилотников в зоне СВО. Об этом сообщает пресс-служба партии.

«Мы создали „военный маркетплейс”, где процесс покупки очень прост: пользователю нужно пройти двухфакторную аутентификацию и выбрать необходимые компоненты, такие как винты, рама, двигатели и системы связи для сборки аппарата. Сегодня мы впервые запускаем эту систему после тестирования, и все функционирует. Вся информация остается анонимной, данные военных защищены, и доступ к платформе для посторонних невозможен. Безусловно, финансовая система Министерства Обороны интегрирована в этот процесс, — отметил руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин.

Кроме того, партия совместно с ЦБСТ реализует программу по дооснащению технико-эксплуатационных частей. Специалисты способны на месте создавать беспилотники, а также системы радиоэлектронной борьбы и разведки, адаптированные к конкретным боевым задачам, подчеркнул председатель правления ЦБСТ Андрей Безруков.