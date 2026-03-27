В России запустили производство лекарств против спинальной мышечной атрофии

В России началось производство лекарств от спинальной мышечной атрофии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аппарат вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

«Организовано производство 345 лекарственных препаратов. К ним относятся 25 наименований, включенных в перечень жизненно-необходимых и важнейших лекарственных препаратов, ранее не производимых на территории нашей страны. Они предназначены для лечения онкологических заболеваний, спинальной мышечной атрофии, гепатита С, сахарного диабета, инфаркта миокарда, тромбоза глубоких вен, эпилепсии, артрита, хронических болезней почек и дыхательных путей и других», – сообщили в аппарате.

Спинальная мышечная атрофия – заболевание, поражающее двигательные нейроны спинного мозга. В результате у пациентов постепенно нарастает мышечная слабость и нарушения скелета, а также развивается дыхательная недостаточность. На сегодняшний день заболевание неизлечимо.