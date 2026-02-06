В России запустили обучающую программу для специалистов, работающих с ветеранами СВО

Фото: Фонд «Защитники Отечества»

Фонд «Защитники Отечества» и АНО «Диалог Регионы» запустили бесплатную обучающую программу «Слышать. Говорить. Помогать». Она предназначена для сотрудников органов власти и некоммерческих организаций, которые работают с ветеранами СВО и их семьями. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Партнером проекта на муниципальном уровне стала Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ), которая будет вовлекать в обучающую программу муниципальных служащих.

Курс охватывает особенности работы с участниками СВО, помощь в получении мер поддержки, противодействие фейкам и информационным рискам, работу со сложными запросами и сохранение психоэмоционального равновесия. Лекции проводят юристы, психологи, медиааналитики, а также специалисты фонда, МЧС и «Диалога».

Госфонд и «Диалог Регионы» работают с обращениями ветеранов СВО с 2023 года. В 2024 году они обработали 30 тысяч обращений, а в 2025 году – более 100 тысяч. По словам председателя фонда Анны Цивилевой, чаще всего люди обращаются по вопросам соцгарантий и льгот.

Генеральный директор «Диалога» Владимир Табак отметил, что грамотная работа с запросами участников СВО – основа стабильности общества. Он подчеркнул, что программа готовит специалистов, которые смогут качественно поддерживать ветеранов спецоперации и их семьи.