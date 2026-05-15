В России запустили проект аудиогидов «Проводники смыслов. Голоса» с рассказами о городах и героях

В рамках программы Росмолодежи «Больше, чем путешествие» реализуется проект «Проводники смыслов. Голоса» – серия аудиогидов и подкастов, посвященных истории, культуре и памяти страны, сообщили организаторы.

Проект объединяет профессиональных экскурсоводов, экспертов и детей, которые своими голосами создают живые истории о России — ее городах, героях, традициях и людях. Цель проекта – создание и популяризация аудиорассказов для гражданско-патриотического воспитания молодежи, укрепления единства и сохранения культурного наследия России.

Проект включает три направления:

«Больше, чем метро» (8 аудиогидов): записанные истории о метрополитенах России;

«Россия глазами юных экскурсоводов» в рамках проекта «Проводники смыслов. Школа юного экскурсовода» (21 аудиогид): аудиогиды для детей, записанные детьми о своих родных городах;

«Голоса Памяти: Города-Герои» (10 аудиогидов): серия аудиогидов о городах, удостоенных звания «Город-герой».

Проект реализуется в рамках федерального проекта «Мы вместе» национального проекта «Молодежь и дети».