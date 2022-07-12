В России запустили онлайн-сервис купли-продажи автомобиля на портале госуслуг

В России запустили электронный сервис купли-продажи автомобиля. Теперь договор о продаже машины можно заключить онлайн на портале госуслуг. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры РФ.

Онлайн-сделка позволит сэкономить время граждан: все данные сторон уже предварительно заполнены на встроенном в сервис шаблоне, благодаря чему нет риска ошибиться при заполнении договора. Кроме того, сервис автоматически проверяет, наложены ли на автомобиль ограничения, находится ли он в розыске или залоге.

На данный момент сервис уже доступен. В этом убедился корреспондент «Татар-информа», зайдя на сайт госуслуг.

Заключение договора происходит с помощью приложения «Госключ», используемого для подписания юридически значимых документов в электронном виде. Оно дает пользователям с подтвержденной учетной записью госуслуг возможность подписывать договоры и оформлять сделки онлайн в режиме 24/7.

Сервис запущен в рамках федерального проекта «Цифровое государственное управление» национальной программы «Цифровая экономика». Национальные проекты реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.