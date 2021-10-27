В России запустили горячую линию для оказания психологической помощи родителям

Московский государственный психолого-педагогический университет открыл горячую линию для оказания психологической помощи родителей России. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«Сегодня родителей тревожит множество вопросов — как грамотно выстроить отношения в семье, как помочь ребенку в кризисных ситуациях. Иногда им просто нужно помочь в навигации — куда обратиться и где более эффективно получить помощь. Но основная тема родительских запросов — тревога и страх за будущее ребенка. Университет готов делиться знаниями и практиками с родителями», — отметила проректор по воспитательной и социально-психологической работе МГППУ Олеся Вихристюк.

Помимо запуска горячей линии, которая работает по телефону: 8 (800) 600-31-14, на портале вуза открывается навигационная платформа «Психологический университет для родителей». Здесь можно будет записаться на консультацию, найти нужную литературу, послушать вебинар и попросить видеоконсультацию с нужным экспертом. Чтобы стать слушателем университета, достаточно зарегистрироваться.

К работе над проектом будут подключены специалисты всех факультетов МГППУ.