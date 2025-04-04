В России запускают научно-футурологическое издание ZAVTRA

Руководствуясь задачей воссоздания общественного интереса к проектированию будущего, обозначенной Президентом РФ Владимиром Путиным в ходе открытия международного научно-фантастического симпозиума-выставки «Создавая будущее», издательская медиагруппа ZAVTRA совместно с редакцией журнала «Экономическая политика России – 21 век» (учрежден 12 апреля 2007 года Минобрнауки России, Минэкономразвития России, Минпромторгом России и Росстатом, свидетельство о регистрации ПИ №ФС 77-27975) организует научное футурологическое издание ZAVTRA.

По задумке организаторов, издание должно стать площадкой для всестороннего диалога о будущем человечества, о возможных сценариях развития и трансформации общественной жизни, технологий, экономики, культуры, международных отношений.

К публикации принимаются научные статьи по актуальным темам любой области естественных, социальных и гуманитарных наук, философии, а также междисциплинарных областей, соответствующие общим академическим требованиям и концепции издания, доступные при этом для понимания широким кругом читателей. Материалы, поступившие в редакцию, проходят процедуру рецензирования.

Издание подлежит цифровому распространению в федеральные и региональные органы власти, библиотечную систему РФ, учреждения науки и образования, научные электронные библиотеки, а также будет размещено в открытом доступе в сети Интернет.

«Мы приглашаем к сотрудничеству ученых, исследователей, философов и футурологов, заинтересованных в популяризации науки, развитии инфраструктуры знаний и междисциплинарных исследований, привлечении внимания к теме прогнозирования и проектирования сценариев будущего», – заявляют авторы проекта.

Дополнительная информация размещена по адресу: https://zavtranews.ru/journal/.