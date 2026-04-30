В России запретили ввоз терминалов иностранных спутников связи

В России запретили ввоз средств приема и передачи сигнала от иностранных спутников связи, в том числе – двойного назначения.

Соответствующее постановление Правительства страны подписал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, документ размещен на портале официального опубликования правовой информации.

«<...> запрещается ввоз в Российскую Федерацию радиоэлектронных средств, предназначенных для передачи и (или) приема радиоволн от космических объектов связи (спутников связи, в том числе двойного назначения) иностранных государств, по перечню согласно приложению, не имеющих решения государственной комиссии по радиочастотам о выделении полос радиочастот», – сказано в тексте постановления.

Запрет начнет действовать на следующий день после опубликования подписанного 29 апреля документа, то есть завтра, 1 мая, и будет оставаться в силе на протяжении шести месяцев.

Контроль за реализацией запрета возложен на Федеральную таможенную службу и ФСБ России.

Ранее на фоне массовых протестов, происходивших в Иране в конце прошлого и начале нынешнего года, и последовавшего за этим отключения интернета властями исламской республики администрация Президента США Дональда Трампа тайно отправила в эту страну около 6 тыс. терминалов спутниковой связи Starlink, о чем постфактум рассказала американская газета The Wall Street Journal.