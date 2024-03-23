В России запретили сдавать в посуточную аренду квартиры без счетчиков

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В России запретили сдавать в аренду квартиры, в которых отсутствуют счетчики. Закон подписал Президент Владимир Путин, документ опубликован на портале правовой информации.

Новация разрешает посуточную аренду при условии, если дом оснащен приборами учета энергоресурсов (электро-, газо-, водо- и теплоснабжения). Если предоставление жилого помещения нарушает права соседей владельца квартиры, они будут вправе обратиться в суд.

Заключительное чтение в Госдуме проект закона прошел 13 марта 2024 года, 20 марта изменения одобрили в Совфеде.