В России запретили продавать немаркированную одежду

В России запретили продавать немаркированную продукцию легкой промышленности. Постановление правительства вступило в силу с 15 сентября 2024-го.

Данные нормы коснулись брюк, костюмов, юбок, платьев, блейзеров, блузок, рубашек, одежды для занятий спортом, шалей, шарфов и галстуков. Ранее разрешали оборот и вывод из оборота данной продукции, если ее произвели в России или привезли сюда до 1 апреля текущего года. Далее уже начала действовать обязательная маркировка товаров легкой промышленности, пишет РИА «Новости».

Торговые сети также осведомлены об этих нововведениях. Так, Gloria Jeans заранее начала маркировать всю продукцию, которая поступает во все каналы продажи с 1 апреля и оптимизировала все поставки. В маркетплейсе Ozon тоже поручили продавцам вывезти все не промаркированные товары, оставшиеся на складах. А вот Wildberries и Russ давно ввели обязательную маркировку на новые категории товаров.