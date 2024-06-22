В России запретили приватизировать имущество религиозного назначения

В России введен запрет на приватизацию имущества религиозного назначения, которое находится в собственности муниципалитета или государства. Соответствующий закон подписан Президентом России Владимиром Путиным и опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее такие объекты могли быть проданы частным собственникам, которые затем могли использовать их не по назначению а, к примеру, в качестве бара, ресторана, фитнес-клуба. Такое перепрофилирование храмов и других религиозных объектов может оскорбить чувства верующих, уверены авторы документа.

Изменения в законодательстве прямо запрещают передачу религиозного имущества, а все подобные сделки могут быть признаны недействительными в суде. Запрет вступил в силу после опубликования закона и распространяется на все правоотношения, которые возникли с конца ноября 2010 года.

Кроме того, документ охватывает случаи, когда здание, ранее имевшее религиозное назначение, либо квартиры в нем были приватизированы и в настоящее время заселены.