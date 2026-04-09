В России запретили испытательный срок для женщин с детьми до трех лет

Вскоре в России работодатели больше не смогут вводить испытательный срок при приеме на работу женщин с детьми до трех лет. Соответствующий федеральный закон подписал Президент РФ Владимир Путин.

Сейчас это ограничение распространяется лишь на матерей, воспитывающих детей до полутора лет. Расширение запрета на испытательный срок для женщин с детьми 24 марта поддержала Государственная Дума, а 1 апреля одобрил Совет Федерации.

Изменения внесены в статью 70 Трудового кодекса РФ. Новелла начнет действовать с 1 сентября текущего, 2026 года, отмечается в тексте документа.

В пояснительной записке к законопроекту отмечалось, что нововведение необходимо, так как наличие испытательного срока создает чрезвычайную нагрузку и возлагает повышенную ответственность на матерей с маленькими детьми.

По оценке авторов закона, сейчас такие женщины испытывают избыточный стресс и преодолевают лишние психологические барьеры, испытательный срок затрудняет возвращение к работе после рождения ребенка и мешает полноценной трудовой адаптации.

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин отмечал, что «изменения дополнительно защитят трудовые права молодых мам, возвращающихся к профессиональной деятельности после декретного отпуска».