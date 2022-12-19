В России запретили иностранцам пользоваться услугами суррогатного материнства

Иностранные граждане не смогут воспользоваться в России услугами суррогатного материнства. Соответствующий закон подписал Президент Владимир Путин.

Законопроект прошел второе и третье чтения в Госдуме 8 декабря. Согласно новации, воспользоваться услугами суррогатных матерей смогут только россияне, состоящие в браке, или одинокая женщина — гражданка РФ, не имеющая возможности из-за медицинских показаний выносить или родить ребенка самостоятельно.

При этом запрет введен в отношении иностранцев и одиноких мужчин с российским гражданством.