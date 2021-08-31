В России запретили госзакупки импортных ноутбуков, планшетов и ПК

Правительство России утвердило запрет на госзакупки зарубежных планшетов, ПК, ноутбуков, серверов и интегральных микросхем. Об этом информирует пресс-служба Минпромторга РФ.

По данным ведомства, остальная электроника и электронная медтехника будет закупаться по правилу «второй лишний» — при наличии хотя бы одной заявки от отечественного производителя все импортные товары будут отклоняться.

Данный запрет также распространяется на коммуникационное оборудование, охранно-пожарные сигнализации, звуковую аппаратуру, мониторы, навигационные и измерительные приборы, томографы, рентген-аппараты, эндоскопические комплексы, электрокардиографы и другие.

По словам замглавы Минпромторга РФ Василия Шпака, данная мера — «логическое продолжение жесткой политики импортозамещения». В будущем закупки иностранной техники будут еще более усложняться, если есть отечественный функциональный аналог.