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В России замедлилась недельная инфляция
На 4 марта инфляция в годовом выражении в России составила 7,59%. За неделю с 27 февраля по 4 марта отмечается замедление показателя — 0,09%. Такими данными в обзоре «О текущей ценовой ситуации» поделилось Минэкономразвития.
В исследовании говорится, что по продовольственным товарам рост цен замедлился до 0,09%. Это произошло, потому что уменьшились цены на овощи и фрукты.
«Ускорилось удешевление огурцов, продолжили снижаться цены на картофель, замедлился рост цен на помидоры и овощи „борщевого набора“. На остальные продукты питания темпы роста цен сохранились практически на уровне прошлой недели (0,14%)», — отмечается в обзоре.
По непродовольственным товарам показатель изменился на 0,07%. При этом наметилось снижение цен на электрические и бытовые приборы.
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