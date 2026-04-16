В России закрепили возможность подтверждения льгот на проезд через MAX

Министр транспорта РФ Андрей Никитин подписал приказ «Об утверждении правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом», сообщили в Минтрансе. Документ вступает в силу 1 сентября 2026 года и закладывает основы для более удобной и технологичной работы пассажирского транспорта.

Новые правила закрепляют возможность подтверждения социальных льгот при оплате проезда в общественном транспорте через национальный мессенджер MAX при наличии соответствующей технической возможности у перевозчика. Это упростит процесс приобретения билетов и сократит время их оформления.

За перевозчиками также закреплено право продажи билетов с применением электронных сервисов оплаты услуг. Компании смогут предоставлять возможность приобретения проездных документов через Единую систему идентификации и аутентификации с использованием биометрических персональных данных. Такое право позволит организациям самостоятельно принимать решение о внедрении биометрии в процесс перевозок.

Нововведения направлены на создание единой удобной среды для пассажиров. Новые правила повысят доступность транспортных услуг для льготных категорий граждан, а интеграция государственных цифровых сервисов с транспортной системой страны обеспечит сокращение времени обслуживания пользователей общественного транспорта.