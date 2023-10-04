В России займутся созданием мест туристического притяжения для мусульман

Проект по созданию мусульманских туристических дестинаций (мест притяжения) по всей стране поддержан председателем ДУМ России Равилем хазратом Гайнутдином. Он направлен на привлечение нового туристического потока на территорию РФ.

Об этом на сессии, посвященной туристическому потенциалу России и Узбекистана, на форуме в Казани сообщил председатель экспертного совета национального проекта «Туризм», ректор Российского государственного университета туризма и сервиса Александр Федулин.

«Уже подготовлен план создания мусульманских туристических дестинаций. Есть много вопросов, связанных с историей религии на территории нашей страны. Предполагается, что пилотный проект будет охватывать реперные мусульманские точки, что позволит привлечь дополнительный туристический поток», — отметил спикер.

Федулин добавил, что в Казани такие точки притяжения уже существуют и давно привлекают огромное количество путешественников.

Национальные проекты реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.