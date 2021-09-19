В России зафиксировано 10 тыс. фейковых сообщений по нарушениям на выборах

За первые два дня голосования было зафиксировано 10 тысяч фейковых сообщений по нарушениям при проведении выборов в Госдуму VIII созыва. Об этом сообщил сегодня первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

«Количество фейковых сообщений по отношению к общему количеству составляет порядка 90%», — отметил эксперт.

По его словам, мониторинг показал, что едва ли не главными источниками фейков становятся две крупные организации — движение «Голос», признанное иноагентом, и КПРФ. В этом же направлении активно работают зарубежные «фермы», которые «прицельно бьют по Москве и Санкт-Петербургу».

В заключение Малькевич добавил, что в основном в качестве фейковых сообщений используются видеоматериалы предыдущих лет.