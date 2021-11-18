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Здоровье
18 ноября 2021  18:40

В России зафиксирован новый максимум смертей от коронавируса

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За минувшие сутки в России впервые зафиксирован 1251 случай смерти от коронавирусной инфекции. Это максимальное значение с начала пандемии, следует из данных портала стопкоронавирус.рф. 

Больше всего пациентов с коронавирусом умерло в Москве (94), в Санкт-Петербурге (79) и Московской области (62).

Предыдущий антирекорд был установлен накануне, когда вирус унес жизни 1247 человек. 

Всего за сутки в России выявлено 37 374 новых случая заражения, полностью поправились 36 414 человек. 

На сегодняшний день вакцинация остается самым надежным способом защиты от Covid-19. 

 

 

#Россия #смертность #Владимир Путин #массовая вакцинация #Коронавирус
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