В России зафиксирован новый максимум смертей от коронавируса

За минувшие сутки в России впервые зафиксирован 1251 случай смерти от коронавирусной инфекции. Это максимальное значение с начала пандемии, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.

Больше всего пациентов с коронавирусом умерло в Москве (94), в Санкт-Петербурге (79) и Московской области (62).

Предыдущий антирекорд был установлен накануне, когда вирус унес жизни 1247 человек.

Всего за сутки в России выявлено 37 374 новых случая заражения, полностью поправились 36 414 человек.

На сегодняшний день вакцинация остается самым надежным способом защиты от Covid-19.