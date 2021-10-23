В России зафиксирован новый максимум случаев коронавируса и смертей

Россия обновила максимумы по числу заболевших коронавирусом и летальных исходов, сообщает РИА Новости.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (Covid-19) — 37 678 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3250 (8,6 процента) без клинических проявлений», — говорится в сообщении оперативного штаба.

Предыдущий рекорд был зафиксирован накануне — 37 141 инфицированный. Темп прироста, как и днем ранее, составляет 0,4%.

Умерли за сутки 1075 человек (вчера было 1064). Показатель уже пятый день подряд превышает 1000 человек.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане за сутки заболели коронавирусом 146 человек.