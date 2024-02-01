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В России зафиксировали рекордную стоимость билетов в кино
С 4 по 10 января 2024 года в России зафиксировали рекордную среднюю стоимость билетов в кино – 383,3 рубля. При этом потом этот ценник снизился до 345,3 рубля, пишет РБК. Интересно, что данный ценовой показатель оказался самым высоким с мая 2020-го.
В самих кинотеатрах заявляют, что рост цен на билеты – это вынужденная мера. Так, по словам главы объединенной киносети «Формула кино» и «Синема Парк» Алексея Васясина, повышение стоимости билетов вызвана «разгоном операционных затрат и придавливанием спроса». То есть, у кинотеатров примерно на 20% выросли траты на технику, логистику, зарплаты и многое другое.
Еще один фактор, провоцирующий рост цен помимо инфляции – это рост посещаемости из-за ряда успешных релизов. Со слов гендиректора «INFOLine-Аналитики» Михаила Бурмистрова, уровень загрузки вырос и кинотеатры на этом фоне смогли устанавливать свои расценки. Тем не менее, он считает, что на поддержание такой планки будет влиять дальнейший репертуар кинозалов.
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