В России заболеваемость Covid-19 за сутки снизилась на 4,5%

В России на 3 марта зафиксированы 93 026 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Заболеваемость Covid-19 снизилась на 4,5% — днем ранее в стране заболели 97 455 человек. Такие данные приводит федеральный оперштаб.

За сутки выздоровели 170 689 человек. Количество госпитализаций по сравнению с предыдущим днем снизилось на 9,6%. В 48 регионах показатель уменьшился, в 34 субъектах же, наоборот, повысился. Зафиксирован 781 летальный исход.

Больше всего случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Свердловской области — 4 797, в Самарской области — 3 874, в Санкт-Петербурге — 3 562 случая.

По состоянию на 3 марта вакцинацию завершили более 83 млн человек. Уровень коллективного иммунитета на сегодня составляет 57,8%.

Напомним, что всего в России за время пандемии зарегистрировано 16 685 850 случаев коронавирусной инфекции.