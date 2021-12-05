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Здоровье
5 декабря 2021  11:56

В России заболеваемость Covid-19 снижается четвертую неделю подряд

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В России четвертую неделю подряд фиксируется снижение заболеваемости Covid-19. Об этом сообщает ТАСС.

Так, за последние семь дней в стране выявили на 3,3% меньше заразившихся, чем за предыдущий аналогичный период.

Всего за последние сутки коронавирусом заболели 32 602 человека. Вылечились более 30,5 тыс. человек, зарегистрировано 1,2 тыс. летальных исходов.

В российских регионах активно проходит прививочная кампания против коронавируса. На совещании с членами Правительства РФ Президент Владимир Путин подчеркнул, чтобы сбить пик новой волны эпидемии, нужно нарастить темпы вакцинации в стране. 

#коронавирус
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